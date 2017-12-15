Главный инфекционист Алтайского края рассказал, как правильно лечить простуду

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Чем отличаются ОРВИ, простуда и грипп

Простуда — собирательное название множества заболеваний, которые связаны с переохлаждением и поражением верхних дыхательных путей: бронхит, пневмония, грипп, ОРВИ.

Грипп — болезнь с конкретным возбудителем и клиническими симптомами: острое начало, симптомы интоксикации, повышенная температура. При гриппе высок риск осложнений — пневмония, поражение центральной нервной системы, летальный исход. Для него характерен сезонный подъем заболеваемости. Можно сказать, что грипп это одна из разновидностей ОРВИ.

ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция. Более собирательное понятие — 200-250 вариантов заболеваний с поражением дыхательных путей. При ОРВИ низкая вероятность осложнений и заболевание протекает не так тяжело, как грипп.

Миф № 1. При температуре надо тепло укутаться и пропотеть

Так лучше не делать. Повышение температуры — это защитная реакция организма, и если хорошо укутаться, то в организме нарушается теплообмен. Если температура меньше 38 С, то её вообще не стоит сбивать.

Но можно выбрать другой, не медикаментозный подход — натираться раствором уксуса, спирта, водки.

Миф № 2. Нет температуры — не заразен

Не правда. Когда человек простыл, у него может не подняться температура, но всегда есть симптомы — кашель, насморк. А температура может быть незаметной для самого заболевшего — кратковременной или не очень высокой. Даже без повышенной температуры заболевший человек является источником инфекции для окружающих.

Миф № 3. Вышел без шапки или с мокрой головой — простудился

Не совсем так. Прогулка в холодную погоду без шапки лишь ослабляет иммунитет — увеличивается вероятность подхватить ангину, ларингит и др. Чтобы простыть, человек должен поконтактировать непосредственно с вирусом и его носителем.

Миф № 4. Одной прививки, сделанной в детстве, хватит на всю жизнь

Нет. Прививки нужно ставить раз в год. Вакцина надежно работает только в течение одного года. Потому что каждый год меняются вирусы и вакцина тоже обновляется.

Миф № 5. Нужно пить антибиотики

Антибиотики применяют при бактериальных инфекциях. А при простудных заболеваниях их используют как вариант помощи при осложнениях. В острый период простуды они могут снизить эффективность естественного ответа организма на вирус.

Миф № 6. Чай с малиной, мед и прополис помогают

А вот это не миф. Малиновое варенье содержит салициловую кислоту — природный источник жаропонижающего средства. Мед и прополис содержат компоненты, которые помогают организму сопротивляться инфекции. Но нужно быть осторожнее, если у вас есть аллергия.

Миф № 7. При простуде необязательно идти к врачу

В идеале к врачу стоит идти при первых признаках простуды. Неспециалисту порой сложно определить природу заболевания и оценить последующие осложнения. Может помочь прошлогодняя консультация— когда вы сходили к врачу в прошлый раз и лечитесь по этому сценарию. Иногда это срабатывает, но какие-то нюансы пациент может упустить, например, новый синдром.

Миф № 8. Тренироваться при простуде вредно

Это тоже не миф. Любая физическая нагрузка при простуде усугубит состояние пациента. Одно из правил максимально быстрого выздоровления — покой, горизонтальное положение в течение 2-5 дней, плюс обильное питье, лекарства, богатая витаминами пища.

Возвращаться к тренировкам надо минимум через неделю после выздоровления, когда вы перестанете чувствовать остаточные слабость и недомогание, быструю утомляемость.