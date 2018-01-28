На алтайской трассе полицейские спасли замерзавших в автобусе казахстанцев

Двигатель микроавтобуса перестал работать из-за мороза. Совместно со спасателями полицейские помогли отбуксировать сломавшуюся машину в райцентр, а пассажиров разместили в местной гостинице.

Тем временем в пять утра на 209-м километре Чуйского тракта заглох тягач, у которого замерзло топливо. Водителю автомобиля также помогли полицейские.

На том же тракте в Первомайском районе у машины автоледи пробило колесо. Полицейские помогли девушке его заменить, а пока они возились с колесом, саму потерпевшую усадили в патрульный автомобиль, где та согрелась.

На границе Каменского и Крутихинского района у села Караси наряд ДПС обнаружил застрявший в сугробе внедорожник Chevrolet Niva, в котором замерзали водитель и четыре пассажира. Полицейские остановили проходящий грузовик, водитель которого помог "выдернуть" внедорожник.

Всего в эти морозы свыше 1500 сотрудников ГИБДД проводят мониторинг дорожных происшествий на федеральных и региональных автодорогах. Весь личный состав Госавтоинспекции Алтайского края работает в усиленном режиме. За прошедший период было оказано содействие более 50 водителям.

ГИБДД настоятельно рекомендует алтайским водителям в сильные морозы не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних поездок. Если же выезд необходим, важно провести полный технический осмотр автомобиля.

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