Алтайские водители сообщают о непроглядной метели на трассах

Алтайские автомобилисты сообщают о непогоде на трассах по нескольким направлениям.

Сильная метель, по словам водителей в группе «Инцидент Барнаул», на трассе Барнаул — Алейск, а также Рубцовск — Змеиногорск.

«Трасса Рубцовск — Змеиногорск, в Варшаве уже проезда нет. Все, кто хотел попасть в Змеиногорск, вернулись обратно в Рубцовск», — пишут в группе «Инцидент Рубцовск».

Как уже писал altapress.ru, по данным Алтайского ЦГМС, во второй половине дня 5 и весь день 6 марта в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, местами порывы будут достигать 23 м/с.

Прогнозируют снег, мокрый снег, местами метели и сильный гололед.