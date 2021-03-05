Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Алтайские водители сообщают о непроглядной метели на трассах

Алтайские автомобилисты сообщают о непогоде на трассах по нескольким направлениям.

Метель в Алтайском крае.
Метель в Алтайском крае.
vk.com

Сильная метель, по словам водителей в группе «Инцидент Барнаул», на трассе Барнаул — Алейск, а также Рубцовск — Змеиногорск.

«Трасса Рубцовск — Змеиногорск, в Варшаве уже проезда нет. Все, кто хотел попасть в Змеиногорск, вернулись обратно в Рубцовск», — пишут в группе «Инцидент Рубцовск».

Как уже писал altapress.ru, по данным Алтайского ЦГМС, во второй половине дня 5 и весь день 6 марта в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, местами порывы будут достигать 23 м/с.

Прогнозируют снег, мокрый снег, местами метели и сильный гололед.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость