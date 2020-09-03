Алтайские автолюбители назвали сумму, которую готовы потратить на новую машину

Свободных средств на обновление автомобиля у россиян становится все меньше. Около 40% жителей Алтайского края, которые приняли участие в опросе популярного сайта Drom.ru, на следующий автомобиль готовы потратить не более 500 тыс. рублей.

12% опрошенных алтайских автовладельцев собираются потратить не более 200 тыс. рублей,

26% готовы заплатить от 200 до 500 тысяч рублей,

15% рассчитывают уложиться в сумму от 500 до 700 тысяч рублей и столько же проголосовали за вариант «от 700 до 1 млн рублей»,

19% согласны отдать за новое авто от 1 до 2 млн рублей.

12% не пожалеют на машину более 2 млн рублей.

В среднем по стране вариант «до 200 тысяч рублей» набрал 11% голосов участников, «от 200 до 500 тысяч» — 22,5%, «от 500 до 700 тысяч» — 14%, «от 700 до 1 млн» — 17%, «от 1 до 2 млн» — 25% и «от 2 млн рублей» — 15%.

Презентация абсолютно новой Toyota Camry. архив Тойота Центр АЕМ

Специалисты портала также отмечают, что в ценовом диапазоне от 700 тысяч до 1 млн рублей в Алтайском крае наиболее популярные модели это Toyota Camry и Mitsubishi Outlander 2008−2013 годов выпуска и RAV4 (2006−2012).

В Москве, например, выбирают новые Kia Rio и Rio X-Line, Лада Веста.

При свободной сумме для покупки машины от 1 до 1,5 млн рублей в Алтайском крае чаще всего предлагают Toyota: Land Cruiser Prado (2003−2008), RAV4 (2010−2016) и седаны Camry 2012−2017 годов выпуска.

Ранее altapress.ru составил ТОП-10 самых дорогих автомобилей на вторичном рынке Барнаула в августе 2020 года.