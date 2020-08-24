«Этот немец даже не перекрашивался». ТОП-10 самых дорогих автомобилей на вторичном рынке Барнаула в августе 2020

Когда «губа — не дура», то почему бы и не завернуть? В этом случае — цену. Автомобили б/у на барнаульском вторичном рынке все-таки решили подорожать. Их владельцев не смущает ни возраст, ни количество набежавших километров, а некоторые начхать хотели на «аватарку». Altapress.ru посмотрел предложения на сайте Дрома и составил рейтинг самых дорогих авто на вторичном рынке в августе 2020-го.

В августе первая десятка автомобилей оказалась достаточно «молодой». Большинство предложений — машины не старше трех лет.

1. Mercedes-Benz C-Class, 1998 — 13 544 905 рублей.

Самые дорогие авто на вторичном рынке Барнаула в августе 2020. Сайты частных объявлений.

Мелькали новости, что автомобили на вторичном рынке подорожают к началу осеннего сезона. Видимо, слухи оказались правдивы, так как первое место в занял Mercedes-Benz C-Class.

Да не абы какой, а из далекого 1998 года. Заднеприводный седан оценили в 13,5 млн рублей. По меркам рынка, эта цена несколько завышена за столь великовозрастную модель. К тому же автор объявления не захотел показывать «ветерана» и не предоставил фото автомобиля. Седан относится еще к первому поколению (выпускался с 1997 по 2000) и обладает механической трансмиссией.

2. Lexus LX570, 2018 — 7 500 000 рублей.

Самые дорогие авто на вторичном рынке Барнаула в августе 2020. Сайты частных объявлений.

Если бы не «призрачный мерс», на вершине оказался бы именно этот Lexus LX570. Сама марка и ее модели активно занимают первые позиции по дороговизне на вторичном рынке автомобилей в Барнауле. Двухлетний болид полностью укомплектован, есть дополнительные навороты — оборудование KHANN ver. HRS Sport.

В отличие от первого места, продавец рассказал, что автомобиль хотя и находится в достойном состоянии и в ДТП никогда не участвовал, но ремонту подлежал. У Lexus меняли заднюю правую дверь и устраняли потертости, полученные при неаккуратной парковке в гараже. Подлинность своих слов автор готов подтвердить фотографиями. В целом состояние иномарки удовлетворительное, видимых изъянов нет. Единственное, продавец не назвал пробег.

3. Porsche Panamera, 2017 — 6 300 000 рублей.

Самые дорогие авто на вторичном рынке Барнаула в августе 2020. Сайты частных объявлений.

Белый лифтбек в розыске не находится, в ДТП замечен не был, владелец всего один — «божий одуванчик» с кожаным салоном. Машина мощностью в 440 лошадиных сил набегала 81 тыс. километров. Выглядит обворожительно, царапин и увечий не наблюдается. Хозяин обещает расширенную гарантию по КАСКО.

4. Mercedes-Benz V-Class, 2018 — 5 700 000 рублей.

Самые дорогие авто на вторичном рынке Барнаула в августе 2020. Сайты частных объявлений.

Своего «призрачного» предшественника автомобиль обогнать не смог — Mercedes-Benz V-Class оценили в 5,7 млн рублей. Зато автор объявления расщедрился на описание железного друга и перечислил его преимущества в 74 (!) пунктах.

В достоинства автомобиля записали: приборную панель с кожаной отделкой, поясничный подпор для сидения переднего пассажира, сдвижные двери, атермальное остекление и подогрев сидений. Не машина, а «ортопедическая стелька» — создает комфорт при движении. Хозяин наездил на авто всего 15 450 км.

5. Toyota Land Cruiser, 2019 — 5 500 000 рублей.

Самые дорогие авто на вторичном рынке Барнаула в августе 2020. Сайты частных объявлений.

Молодая Toyota отбегала на дизеле всего 19 тысяч км. Пробегу хочется верить, поскольку машина была куплена чуть меньше года назад, в ноябре 2019-го. Джип, по словам хозяина, в ДТП не участвовал, зарегистрирован на одно физлицо. Из дополнительного оборудования имеется блокировка АКПП, металлическая защита двигателя, раздаточной коробки, сетка на решетке радиатора. Обута в зимнюю шипованную резину.

6. Cadillac Escalade, 2018 — 4 950 000 рублей.

Самые дорогие авто на вторичном рынке Барнаула в августе 2020. Сайты частных объявлений.

Американская классика не вошла в первую пятерку, Cadillac опустился на одну позицию по сравнению с июльским рейтингом и подешевел на 50 000 рублей. Видимо, джип приелся владельцу, и он решил сменить авто, с Cadillac Escalade пересесть на Land Rover Range Rover 2016 года сборки.

Однако обмен не совсем равноценный, у второго аппарата «табун» будет больше на 124 «лошадки». За два года существования и обкатки по алтайским дорогам машина наездила 28 тыс. км.

7. Porsche Cayenne, 2016 — 4 400 000 рублей.

Самые дорогие авто на вторичном рынке Барнаула в августе 2020. Сайты частных объявлений.

Неожиданно в рейтинг затесался четырехлетний Porsche Cayenne. Куплен автомобиль в 2016 году, эксплуатировался только в летние периоды. Поэтому за четыре года у собственника автомобиль накатал 56 тыс. км. Хозяин категорически против обмена.

Техническое описание модели практически отсутствует. Зато визуальной составляющей хозяин уделили много внимания — «красивейший коричневый цвет, черный потолок из алькантары, стекла с тепло- звуковой изоляцией и тонировкой, декоративные элементы и руль из натурального карбона».

8. Jaguar XK, 2009 — 3 700 000 рублей.

Самые дорогие авто на вторичном рынке Барнаула в августе 2020. Сайты частных объявлений.

Купе из рода кошачьих было совершенно не активным, даже ленивым. Возможно, из-за физиологических особенностей наших дорог и невозможности в зимний и весенний период откатать на нем без последствий для кузова.

Черный Jaguar сменил трех владельцев, но набегал за 11 лет всего 75 тыс. километров. Хозяин красоту «черной кошки» не оценил, зато не забыл о технических данных. В частности, расхвалил «самый надёжный мотор 5.0 SUPERCHARGED». По словам владельца, его ресурс 700−800 тыс. км. И винтовой компрессов на «Яге» замечательный — переживет всех и вся.

9. Volvo XC90, 2017 — 3 300 000 рублей.

Самые дорогие авто на вторичном рынке Барнаула в августе 2020. Сайты частных объявлений.

У серебристого внедорожника жизнь была правильной до безобразия — в декабре 2017 куплен у дилера в Красноярске, привезен в Барнаул, каждые 10 000 км проходил техосмотр и замену масла. За три года службы накопил 52 500 км.

По словам автора объявления, автомобиль выпускался по заказу. В комплектацию включено все (кроме кофеварки) — «два комплекта резины, ковров, поперечины на крышу Thule, фаркоп съемный (произведен в Германии), защитная пленка на капоте и защитные сетки на радиаторе».

Есть и климат-контроль, и программное оборудование для полноценного использования штатного планшета в качестве компьютера. Цена нового такого авто у дилера начинается от 4 млн.

10. Volkswagen Touareg, 2017 — 3 250 000 рублей.

Самые дорогие авто на вторичном рынке Барнаула в августе 2020. Сайты частных объявлений.

Завершает «золотую десятку» немецкий внедорожник очень красивого черно-синего оттенка. В жизни «немец» вел себя скромно — в аварии не попадал, в ремонте не нуждался, даже не перекрашивался. «Хороший мальчик» менял масло каждые 8 500 км, в розыске не находился.

Под чутким надзором владельца «народная немецкая машина» мощностью в 204 л.с. накатала 36 000 км. Владелец авто — единственный собственник и обмен не рассматривает.