10 января -9°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Алтайских водителей предупреждают о надвигающейся непогоде

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия на дорогах — снег, местами метели, сильная гололедица и ветер до 16 м/с. В краевой ГИБДД напоминают о необходимости быть особо внимательными.

Метель. Снежная дорога.
Метель. Снежная дорога.
pexels.com

С начала января на дорогах региона произошло уже 52 ДТП, в которых 7 человек погибли и 76 получили травмы, в том числе 15 детей.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательными, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневры только если на дороге не будет встречного транспорта.

Пешеходам также следует быть максимально бдительными в условиях непогоды.

Кроме того, с 10 по 14 января в крае стартовала профилактическая акция, направленная на предупреждение правонарушений среди водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, и допускаемых пешеходами, в том числе детьми.

Ранее в Барнауле на пешеходном переходе легковушка сбила двух 17-летних девочек, а на трассах в метель сошел с дороги рейсовый автобус.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость