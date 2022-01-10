Алтайских водителей предупреждают о надвигающейся непогоде

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия на дорогах — снег, местами метели, сильная гололедица и ветер до 16 м/с. В краевой ГИБДД напоминают о необходимости быть особо внимательными.

С начала января на дорогах региона произошло уже 52 ДТП, в которых 7 человек погибли и 76 получили травмы, в том числе 15 детей.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательными, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневры только если на дороге не будет встречного транспорта.

Пешеходам также следует быть максимально бдительными в условиях непогоды.

Кроме того, с 10 по 14 января в крае стартовала профилактическая акция, направленная на предупреждение правонарушений среди водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, и допускаемых пешеходами, в том числе детьми.

Ранее в Барнауле на пешеходном переходе легковушка сбила двух 17-летних девочек, а на трассах в метель сошел с дороги рейсовый автобус.