Алтайский депутат «от безвыходности» проехал на такси и возмутился ценами

Депутат АКЗС от фракции КПРФ Юрий Астанчик попросил региональный минтранс «разобраться» с агрегаторами такси, которые в плохую погоду повышают цены на проезд. Об этом он заявил на правительственном часе с министром транспорта Александром Дементьевым 27 февраля.

Юрий Астанчик,

депутат АКЗС:

Если есть морозы, если есть какие-то природные катаклизмы, цена проезда увеличивается в десятки раз. С улицы Шумакова до АКЗС — 400−500 рублей! Катаклизмы заканчиваются, но цена остается прежней какое-то время. Обратите на это внимание! Вопрос серьезный: люди едут на такси от безвыходности. Вот у меня машина замерзала в морозы, я это на своей шкуре испытал.

Напомним, популярные в Барнауле компании-агрегаторы — «Яндекс.Такси» и «Максим» — объясняют, что так они реагируют на повышенный спрос. Им нужно мотивировать как можно больше водителей выйти на линию, чтобы они обслужили всех желающих пассажиров. Поэтому они с помощью специальных коэффициентов временно увеличивают ценники. Иначе в моменты повышенного спроса для клиентов просто не будет свободных машин.