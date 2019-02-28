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Автоновости

Алтайский депутат «от безвыходности» проехал на такси и возмутился ценами

Депутат АКЗС от фракции КПРФ Юрий Астанчик попросил региональный минтранс «разобраться» с агрегаторами такси, которые в плохую погоду повышают цены на проезд. Об этом он заявил на правительственном часе с министром транспорта Александром Дементьевым 27 февраля.

Конкурс водителей такси в Барнауле
Конкурс водителей такси в Барнауле
Анастасия Скоропляс и Александр Поляков

Юрий Астанчик,
депутат АКЗС:

Если есть морозы, если есть какие-то природные катаклизмы, цена проезда увеличивается в десятки раз. С улицы Шумакова до АКЗС — 400−500 рублей! Катаклизмы заканчиваются, но цена остается прежней какое-то время. Обратите на это внимание! Вопрос серьезный: люди едут на такси от безвыходности. Вот у меня машина замерзала в морозы, я это на своей шкуре испытал.

Напомним, популярные в Барнауле компании-агрегаторы — «Яндекс.Такси» и «Максим» — объясняют, что так они реагируют на повышенный спрос. Им нужно мотивировать как можно больше водителей выйти на линию, чтобы они обслужили всех желающих пассажиров. Поэтому они с помощью специальных коэффициентов временно увеличивают ценники. Иначе в моменты повышенного спроса для клиентов просто не будет свободных машин.

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