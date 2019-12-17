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Автоновости

Алтайский край попал в лидеры по ДТП с «перевертышами»

Журнал «Автоброкер» составил рейтинг регионов, где за период январь-октябрь 2019 года произошло больше всего ДТП с опрокидыванием автомобиля.

Lexus перевернулся в Барнауле.
Lexus перевернулся в Барнауле.
Александр Немченко/vk.com/barneos22.

Всего в России за указанный период произошло 11 507 ДТП с переворотом. При этом общее количество аварий составило 133 251.

Алтайский край в рейтинге занял восьмое место. В регионе зафиксировано 272 ДТП с опрокидыванием. В таких авариях раненными оказались 378 человек, погибли 44.

По всем трем показателям в крае наблюдается положительная динамика по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Так, прирост ДТП с переворотом составил 18,3%. Раненных стало больше на 22,3%, а рост погибших — 2,3%.

Рейтинг. ДТП с опрокидыванием автомобиля.
Рейтинг. ДТП с опрокидыванием автомобиля.
journal. a-b63.ru.

Эксперты называют несколько причин подобных аварий: неверно выбранная скорость, погодные условия, общие дорожные условия, низкое мастерство водителя, вход в поворот на высокой скорости, незакрепленный груз в кузове, техническое состояние.

Не редко причиной опрокидывания становится опьянение водителя.

Среди федеральных округов по данному параметру Сибирский оказался на третьем месте — 1 655 аварий с опрокидыванием машины. На первом месте Приволжский округ — 2 613 происшествий.

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