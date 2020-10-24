Алтайский край стал лидером по доступности подержанных авто

Средняя стоимость б/у автомобилей в регионе, по данным экспертов Avito, составляет 306 тыс. рублей.
На втором месте Омская область (327 тыс. рублей), на третьем — Волгоградская область (343 тыс рублей).
Самые дорогие варианты подержанных машин в Московской области (627 тыс. рублей), Ленинградской области (533 тыс. рублей) и в Краснодарском крае (460 тыс. рублей).
Также в Алтайском крае заметнее всего в России выросли продажи автомобилей автомобилей с пробегом (+19%).
Самыми продаваемыми марками почти во всех регионах России вновь стали отечественные автомобили ВАЗ (LADA).
Ранее altapress.ru составил ТОП-10 самых дорогих авто на вторичном рынке Барнаула.