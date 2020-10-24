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Автоновости

Алтайский край стал лидером по доступности подержанных авто

По итогам II квартала 2020 года Алтайский край стал лидером по доступности подержанных автомобилей, пишет autosway.ru со ссылкой на данные «Avito Авто».

Самые дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в сентябре.
Самые дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в сентябре.
Сайты частных объявлений.

Средняя стоимость б/у автомобилей в регионе, по данным экспертов Avito, составляет 306 тыс. рублей.

На втором месте Омская область (327 тыс. рублей), на третьем — Волгоградская область (343 тыс рублей).

Самые дорогие варианты подержанных машин в Московской области (627 тыс. рублей), Ленинградской области (533 тыс. рублей) и в Краснодарском крае (460 тыс. рублей).

Также в Алтайском крае заметнее всего в России выросли продажи автомобилей автомобилей с пробегом (+19%).

Самыми продаваемыми марками почти во всех регионах России вновь стали отечественные автомобили ВАЗ (LADA).

Ранее altapress.ru составил ТОП-10 самых дорогих авто на вторичном рынке Барнаула.

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