Алтайский край стал самым загазованным регионом после Москвы

Первым в списке стала Москва. Там автомобили выделяют в воздух 334,4 тысячи тонн загрязняющих веществ. Следом идет Алтайский край, где автомобильные выбросы составляют 302,5 тысячи тонн. Замыкает тройку Ставропольский край — 248,1 тысяч тонн.
Для кардинального снижения загрязнения атмосферы планируют реализовать федеральный проект «Чистый воздух» (входит в нацпроект «Экология»), который уменьшит объем выбросов на 20%.
Проект предполагается исполнить в 2020—2024 годах в 12 крупных промышленных центрах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.