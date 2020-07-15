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Алтайский край стал самым загазованным регионом после Москвы

Алтайский край стал вторым в списке регионов, где машины выделяют наибольший объем загрязняющих веществ, пишет news.ru со ссылкой на Росприроднадзор.

Автомобили в Барнауле. Грузовик.
Автомобили в Барнауле. Грузовик.
Анна Зайкова

Первым в списке стала Москва. Там автомобили выделяют в воздух 334,4 тысячи тонн загрязняющих веществ. Следом идет Алтайский край, где автомобильные выбросы составляют 302,5 тысячи тонн. Замыкает тройку Ставропольский край — 248,1 тысяч тонн.

Для кардинального снижения загрязнения атмосферы планируют реализовать федеральный проект «Чистый воздух» (входит в нацпроект «Экология»), который уменьшит объем выбросов на 20%.

Проект предполагается исполнить в 2020—2024 годах в 12 крупных промышленных центрах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

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