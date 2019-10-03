Алтайский «поп на джипе» снялся в революционном автошоу

Алтайский священник Павел Корчагин, известный как «Поп на джипе» поучаствовал в шоу «Россия рулит» на НТВ. Первый выпуск показали 28 сентября.

"Поп на джипе" снялся в автошоу.

Шоу выходит каждую субботу в 21:00, но когда покажут выпуск с алтайским батюшкой, не знает даже он сам. О съемках Корчагин написал «ВКонтакте».

В новом автошоу участникам предлагают выполнить трюки на разных машинах в павильоне. Ведущий программы Николай Фоменко говорит, что подобного шоу нет ни в одной точке планеты.

«Из тысячи претендентов со всей страны отобрали 70 участников, непохожих друг на друга, но искренне любящих машины», — говорят на НТВ.

Участникам предстоит пройти отборочные этапы, полуфинал и испытания финала, чтобы добиться звания лучшего водителя страны и получить главный приз — автомобиль.

Кто такой Павел Корчагин?

Настоятель храма в селе Хмелевка Заринского района и поклонник внедорожных экспедиций по тайге Павел Корчагин ведет видеоблог на YouTube под названием «Поп на джипе».

Как рассказывал Павел Корчагин altapress.ru, своим блогом он в том числе хочет «стереть стереотипы о зажравшихся и ленивых попах».

Основную аудиторию блога «Поп на джипе», по словам его автора, составляют любители бездорожья и внедорожников, верующие или сочувствующие православию, а также романтики деревенской жизни.