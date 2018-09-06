«С космической скоростью»: оптовая цена на бензин снова резко выросла

За последние три недели оптовые цены на бензин и дизельное топливо растут «с космической скоростью». Об этом altapress.ru рассказал руководитель Алтайского топливного союза (АТС) Юрий Матвейко.

По данным АТС, стоимость тонны бензина АИ-92 на барнаульской нефтебазе компании «Газпром нефть» 9 августа составляла 47,4 тыс. рублей, 6 сентября — 49,3 тыс. Бензин АИ-95 за месяц подорожал с 48,7 до 52,9 тыс. рублей. Дизельное топливо — с 49,2 до 50 тыс. рублей за тонну.

Юрий Матвейко отметил, что цены выросли из-за того, что нефтяные компании увеличили поставки на экспорт, а продажи внутри страны через биржу сократили. При высокой цене на нефть и ослабшем рубле это позволит нефтяникам заработать больше, но дестабилизирует ситуацию на внутреннем рынке.

Ситуация повторяет события весны 2018 года. Тогда резкий рост оптовых цен потянул за собой повышение розничных. Это вызвало недовольство населения. Тогда власти снизили акцизы на топливо, а нефтяников принудили сократить экспорт и заморозить цены на заправках. Но эта мера была временной.

Повышение цен в опте пока не отразилась на ценниках на стелах АЗС в Алтайском крае. Однако, по данным Росстата, в конце августа в некоторых регионах средняя цена уже поднялась на 0,2−1,4%. Аналитики предполагают, что бензин в стране будет дорожать и дальше.

В Российском топливном союзе ждут скачок цен осенью и говорят, что если не повысить экспортные пошлины на бензин, то случится топливный кризис.

В федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что ситуация на рынке стабильная: валовая маржинальность АЗС с мая 2018 года растет, финансовое положение заправочных станций улучшается, и они могут обойтись без повышения цен на бензин, считают в ведомстве.

Напомним, правительство РФ решило повысить с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тысячи рублей и на 2,7 тысячи рублей за тонну. К росту цен на ГСМ на заправках это не приведет. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак, когда был в Барнауле.