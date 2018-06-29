"Это абсурд": как в Барнауле прошел митинг против повышения цен на бензин

Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. Фото: altapress.ru.

До митинга участники акции провели автопробег от Власихинской до площади Свободы. Ожидалось, что на площадь к 19 часам приедут около 30 автомобилей. Людей, ждущих участников автопробега, развлекала музыка из грузового автомобиля. Репертуар был разнообразный: от Игоря Талькова до песен про Великую отечественную войну.

К 19.20 к месту проведения акции приехали семь автомобилей с протестными флагами. Организаторы оперативно превратили грузовую "Газель" в трибуну для выступлений. Оттуда свое мнение о стоимости бензина высказали Виктор Рау, руководитель алтайского отделения партии "Яблоко" Александр Гончаренко и председатель "Партии прогресса" Ольга Фотиева.

Рау заявил, что "нас дурит наше же государство" и "мы должны это остановить". Гончаренко сказал, что так россияне расплачиваются за свои решения на выборах президента. А Фотиева раскритиковала пришедших за то, что на митинге собралось мало народу: "Значит, плохо приглашали своих друзей и знакомых".

Затем слово предоставили всем желающим. После того, как высказались все, кто хотел, Виктор Рау вновь взял микрофон и начал общаться с толпой пришедших с плакатами "яблочников".

— Бензин? — восклицал Виктор Рау.

— По 20 рублей! — отвечала толпа.

И так три раза. Трижды Рау с народом прокричали фразу "Правительство в отставку!".

За трибуной и линией "яблочников" стояли обычные люди, которые прочли о митинге в интернете. Они не участвовали в кричалках, наблюдая за происходящим. Altapress.ru спросил их, что они думают о повышении цен на топливо.

— Я не вожу машину, но я здесь потому, что понимаю — через одну-две недели взлетят цены на все, что перевозится. На одежду, продукты, технику — на все.

— В очередной раз лезут в карман народа. И понятно, почему: наше правительство зарабатывает на нефти. Но меру-то тоже надо знать. Мы же страна, которая добывает нефть и производит бензин! А топливо у нас стоит дороже, чем в соседнем Казахстане, который у нас же и покупает сырье! Это же абсурд!

— Бензин стал очень дорогой. Я из-за этого езжу на работу на общественном транспорте, а машину использую только на дальние расстояния. Если и дальше будет расти цена, придется переходить на газ.

— В Венесуэле вон бензин стоит копейки! А у нас обдираловка! Почему так? Я, конечно, не экономист, и не могу оценить, сколько должен стоить бензин, но чувствую, что цена явно завышена. Нефть за последнее время не подорожала — так почему взлетела стоимость бензина?

На вопрос, сколько должен стоить бензин, люди затруднялись ответить. "Чем дешевле, тем лучше", — говорили участники митинга. При этом никто из опрошенных не был готов отказаться от поездок на автомобиле из-за роста цен.

За два месяца стоимость бензина и дизтоплива в Алтайском крае выросла почти на 4 рубля за литр.