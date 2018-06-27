Россияне обеднели из-за повышения цен на бензин

Индекс свободных денег "Ромира" — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.

В мае объем "свободных денег" у россиян по сравнению с апрелем сократился на 4,4% до 24 тысяч рублей. Аналитики связали это с длинными майскими выходными, когда граждане больше денег тратили на отдых. А также с повышением цен на бензин.

Однако "Рамир" отмечает, что объем "свободных денег" в стране все же растет. Так в мае 2017 года показатель составлял 20,9 тысячи рублей, годом ранее — 18,1 тысячи.

Агентство уточняет, что в городах-миллионниках в мае показатель снизился только на 2,5% по сравнению с апрелем и составило 31,4 тысячи рублей. В городах с числом жителей 500 тысяч до миллиона индекс уменьшился на 4,7%, до 26,4 тысячи рублей. В городах с населением 100-500 тысяч человек индекс снизился на 8,8%, составив 15,5 тысячи рублей.

Рост цен на бензин начался в мае, тогда они повысились на 5,6% по сравнению с апрелем и на 7,2% с начала 2018 года. Для того чтобы остановить увеличение стоимости бензина в правительстве с 1 июня понизили акцизы на топливо.

В Независимом топливном союзе (НТС) 9 июня предупредили, что таких мер может быть недостаточно и до конца года стоимость литра бензина может составить 100 руб. Вице-премьер Дмитрий Козак в ответ назвал прогноз НТС "апокалиптическим".