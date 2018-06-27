Россияне обеднели из-за повышения цен на бензин

В мае у российских семей сократился объем "свободных денег", которые они могли бы потратить на отдых или накопления. Причем сильнее всего беднеют жители небольших городов. Об этом сообщило исследовательское агентство "Рамир", пишет РБК.
Индекс свободных денег "Ромира" — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.
В мае объем "свободных денег" у россиян по сравнению с апрелем сократился на 4,4% до 24 тысяч рублей. Аналитики связали это с длинными майскими выходными, когда граждане больше денег тратили на отдых. А также с повышением цен на бензин.
Однако "Рамир" отмечает, что объем "свободных денег" в стране все же растет. Так в мае 2017 года показатель составлял 20,9 тысячи рублей, годом ранее — 18,1 тысячи.
Агентство уточняет, что в городах-миллионниках в мае показатель снизился только на 2,5% по сравнению с апрелем и составило 31,4 тысячи рублей. В городах с числом жителей 500 тысяч до миллиона индекс уменьшился на 4,7%, до 26,4 тысячи рублей. В городах с населением 100-500 тысяч человек индекс снизился на 8,8%, составив 15,5 тысячи рублей.
Рост цен на бензин начался в мае, тогда они повысились на 5,6% по сравнению с апрелем и на 7,2% с начала 2018 года. Для того чтобы остановить увеличение стоимости бензина в правительстве с 1 июня понизили акцизы на топливо.
В Независимом топливном союзе (НТС) 9 июня предупредили, что таких мер может быть недостаточно и до конца года стоимость литра бензина может составить 100 руб. Вице-премьер Дмитрий Козак в ответ назвал прогноз НТС "апокалиптическим".
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