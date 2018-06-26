Следователи начали проверку после того, как пенсионерку час не выпускали из автобуса

По словам журналистов, женщина забыла пенсионное удостоверение и деньги дома, но взяла с собой проездной. Без пенсионного кондуктор принимать проездной отказалась, и движение автобуса остановили на Новом рынке.

Почти час пенсионерка находилась в салоне, из-за духоты резко подскочило давление. Вызволить пожилую женщину удалось лишь дочери, которая сказала, что "еле выцарапала из автобуса бабушку".

Персонал автобуса в своих действиях ничего неправомерного не усмотрел. По словам кондуктора, она и водитель действовали по инструкции, которой следуют всегда, ни для кого исключений не делают.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они дадут юридическую оценку действиям кондуктора и водителя.