Барнаульскую пенсионерку час не выпускали из автобуса в жару

Надежда Бражникова ехала домой обычным маршрутом. По рассеянности, как она объяснила, забыла сумку с деньгами и пенсионным удостоверением, с собой был только проездной, с фотографией и именем. Но без пенсионного кондуктор принимать проездной отказалась, и движение автобуса остановили на Новом рынке.

Пенсионерке предложили выйти, но идти пешком она отказалась — больные колени. По ее словам, водитель в нецензурной форме в дальнейшей поездке ей тоже отказал. Всех пассажиров высадили, пожилую женщину оставили.

Почти час она находилась в автобусе, из-за духоты резко подскочило давление. Вызволить пожилую женщину удалось лишь дочери, которая сказала, что "еле выцарапала из автобуса бабушку".

Персонал автобуса в своих действиях ничего неправомерного не усмотрел. По словам кондуктора, она и водитель действовали по инструкции, которой следуют всегда, ни для кого исключений не делают.

Кондуктор:

— Пенсионер должен предъявить документ кондуктору. Вы понимаете, нас за это штрафуют! И я должна убедиться, что она при документе, при пенсионном.

После приезда скорой на место происшествия прибыла полиция. В транспортной компании от комментариев отказались.