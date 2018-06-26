Барнаульскую пенсионерку час не выпускали из автобуса в жару

В автобусе маршрута №53 почти час кондуктор и водитель удерживали пожилую женщину 77 лет, которая забыла дома пенсионное удостоверение, хотя проездной у нее был при себе, рассказал телеканал "Наши новости".
Надежда Бражникова ехала домой обычным маршрутом. По рассеянности, как она объяснила, забыла сумку с деньгами и пенсионным удостоверением, с собой был только проездной, с фотографией и именем. Но без пенсионного кондуктор принимать проездной отказалась, и движение автобуса остановили на Новом рынке.
Пенсионерке предложили выйти, но идти пешком она отказалась — больные колени. По ее словам, водитель в нецензурной форме в дальнейшей поездке ей тоже отказал. Всех пассажиров высадили, пожилую женщину оставили.
Почти час она находилась в автобусе, из-за духоты резко подскочило давление. Вызволить пожилую женщину удалось лишь дочери, которая сказала, что "еле выцарапала из автобуса бабушку".
Персонал автобуса в своих действиях ничего неправомерного не усмотрел. По словам кондуктора, она и водитель действовали по инструкции, которой следуют всегда, ни для кого исключений не делают.
Кондуктор:
— Пенсионер должен предъявить документ кондуктору. Вы понимаете, нас за это штрафуют! И я должна убедиться, что она при документе, при пенсионном.
После приезда скорой на место происшествия прибыла полиция. В транспортной компании от комментариев отказались.
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