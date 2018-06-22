Лето в офисе 2018: простые советы о том, как выжить на работе в жару

В ближайшую неделю в Барнауле будет жаркая погода. Altapress.ru подготовил несколько легких и простых советов, как пережить жару в офисе и меньше уставать, если не удалось уехать в отпуск.
Какая должна быть температуре в офисе?
Согласно законодательству, если работодатель не может обеспечить комфортный температурный режим в офисе, рабочий день может быть сокращен. Например, максимальная разрешенная продолжительность рабочего дня для 29 градусов составляет 6 часов, для 30 градусов — 5 часов, для 31 градуса — 3 часа, сообщает bbf.ru.
Как правильно отрегулировать температуру в офисе?
- Температура в помещении должна отличаться от погоды на улице не больше, чем на 6-10 градусов, иначе сотрудники рискуют заболеть;
- Не нужно сидеть под потоком холодного воздуха — можно простудиться;
- Если в офисе нет кондиционера, можно купить вентилятор либо хотя бы носить с собой веер.
Как одеваться на работу, когда на улице жарко?
- Если возможно, из тканей лучше выбирать лен и хлопок;
- Желательно отказаться от синтетического белья;
- Одежда должна быть свободной;
- Лучше выбирать одежду в светлых тонах.
Что можно есть и пить в жару?
- Употребление кофе и крепкого чая желательно ограничить (или даже полностью исключить);
- Необходимо пить меньше сладкой газировки;
- Нужно пить минеральную воду, зеленый чай или травяные отвары;
- Желательно исключить жирную пищу;
- Важно не переедать.
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- Утро можно начинать с прохладного душа;
- Почаще умываться прохладной водой;
- Не забывать пользоваться дезодорантами и солнцезащитными средствами;
- Женщинам желательно не использовать декоративную косметику, либо ограничиться минимальным набором.
Факт
Согласно опросам, 62% конфликтов между сотрудниками разгорается из-за кондиционеров. Одним слишком жарко, другим — холодно, сообщает aif.ru.
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