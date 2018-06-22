Лето в офисе 2018: простые советы о том, как выжить на работе в жару

Сегодня, 10:06.
Жизнь

В ближайшую неделю в Барнауле будет жаркая погода. Altapress.ru подготовил несколько легких и простых советов, как пережить жару в офисе и меньше уставать, если не удалось уехать в отпуск.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер. Фото: СС0.

Какая должна быть температуре в офисе?

Согласно законодательству, если работодатель не может обеспечить комфортный температурный режим в офисе, рабочий день может быть сокращен. Например, максимальная разрешенная продолжительность рабочего дня для 29 градусов составляет 6 часов, для 30 градусов — 5 часов, для 31 градуса — 3 часа, сообщает bbf.ru.

Как правильно отрегулировать температуру в офисе?

  • Температура в помещении должна отличаться от погоды на улице не больше, чем на 6-10 градусов, иначе сотрудники рискуют заболеть;
  • Не нужно сидеть под потоком холодного воздуха — можно простудиться;
  • Если в офисе нет кондиционера, можно купить вентилятор либо хотя бы носить с собой веер.
Жара, дети купаются в фонтане.
Жара, дети купаются в фонтане.

Как одеваться на работу, когда на улице жарко? 

  • Если возможно, из тканей лучше выбирать лен и хлопок;
  • Желательно отказаться от синтетического белья;
  • Одежда должна быть свободной;
  • Лучше выбирать одежду в светлых тонах.
Вода. Жара.
Вода. Жара.

Что можно есть и пить в жару?

  • Употребление кофе и крепкого чая желательно ограничить (или даже полностью исключить);
  • Необходимо пить меньше сладкой газировки;
  • Нужно пить минеральную воду, зеленый чай или травяные отвары;
  • Желательно исключить жирную пищу;
  • Важно не переедать. 
Телефон. Работа.
Телефон. Работа.

Лето в городе: правила поведения

  • Утро можно начинать с прохладного душа;
  • Почаще умываться прохладной водой;
  • Не забывать пользоваться дезодорантами и солнцезащитными средствами;
  • Женщинам желательно не использовать декоративную косметику, либо ограничиться минимальным набором.
Женщина. Работа.
Женщина. Работа.

Факт

Согласно опросам, 62% конфликтов между сотрудниками разгорается из-за кондиционеров. Одним слишком жарко, другим — холодно, сообщает aif.ru.

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