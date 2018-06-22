Лето в офисе 2018: простые советы о том, как выжить на работе в жару

В ближайшую неделю в Барнауле будет жаркая погода. Altapress.ru подготовил несколько легких и простых советов, как пережить жару в офисе и меньше уставать, если не удалось уехать в отпуск.

Какая должна быть температуре в офисе? Согласно законодательству, если работодатель не может обеспечить комфортный температурный режим в офисе, рабочий день может быть сокращен. Например, максимальная разрешенная продолжительность рабочего дня для 29 градусов составляет 6 часов, для 30 градусов — 5 часов, для 31 градуса — 3 часа, сообщает bbf.ru. Как правильно отрегулировать температуру в офисе? Температура в помещении должна отличаться от погоды на улице не больше, чем на 6-10 градусов, иначе сотрудники рискуют заболеть;

Не нужно сидеть под потоком холодного воздуха — можно простудиться;

Если в офисе нет кондиционера, можно купить вентилятор либо хотя бы носить с собой веер. Как одеваться на работу, когда на улице жарко? Если возможно, из тканей лучше выбирать лен и хлопок;

Желательно отказаться от синтетического белья;

Одежда должна быть свободной;

Лучше выбирать одежду в светлых тонах. Что можно есть и пить в жару? Употребление кофе и крепкого чая желательно ограничить (или даже полностью исключить);

Необходимо пить меньше сладкой газировки;

Нужно пить минеральную воду, зеленый чай или травяные отвары;

Желательно исключить жирную пищу;

Важно не переедать. Лето в городе: правила поведения Утро можно начинать с прохладного душа;

Почаще умываться прохладной водой;

Не забывать пользоваться дезодорантами и солнцезащитными средствами;

Женщинам желательно не использовать декоративную косметику, либо ограничиться минимальным набором. Факт Согласно опросам, 62% конфликтов между сотрудниками разгорается из-за кондиционеров. Одним слишком жарко, другим — холодно, сообщает aif.ru.