Барнаульских студентов заставили делать уборку в вузе, а они пожаловались в прокуратуру

Сегодня, 12:12.
Жизнь

Прокуратура провела проверку в одном из вузов Барнаула и выяснила, что преподаватели незаконно заставляли студентов работать. Недовольные учащиеся сами пожаловались правоохранителям.

Студенты.
Студенты. Фото: архив Сибирского федерального университета.

Как altapress.ru рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Оксана Мухина, студентов вместо практического занятия по учебной дисциплине, указанной в расписании, отправили на уборку помещений.

Согласно ч. 4 ст. 34 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

Прокуратура признала жалобу обоснованной и внесла ректору представление об устранении нарушений. Руководитель вуза выполнил требования.

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