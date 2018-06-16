Барнаульских студентов заставили делать уборку в вузе, а они пожаловались в прокуратуру

Как altapress.ru рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Оксана Мухина, студентов вместо практического занятия по учебной дисциплине, указанной в расписании, отправили на уборку помещений.

Согласно ч. 4 ст. 34 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.