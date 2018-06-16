Барнаульских студентов заставили делать уборку в вузе, а они пожаловались в прокуратуру

Прокуратура провела проверку в одном из вузов Барнаула и выяснила, что преподаватели незаконно заставляли студентов работать. Недовольные учащиеся сами пожаловались правоохранителям.
Как altapress.ru рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Оксана Мухина, студентов вместо практического занятия по учебной дисциплине, указанной в расписании, отправили на уборку помещений.
Согласно ч. 4 ст. 34 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
Прокуратура признала жалобу обоснованной и внесла ректору представление об устранении нарушений. Руководитель вуза выполнил требования.
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