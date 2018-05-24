На Урале хотят наказать девушку, сфотографировашуюся голой у библиотеки вуза

В Оренбурге полиция решила административно наказать модель, согласившуюся попозировать голой местному фотохудожнику Евгению Никонову в общественном месте. Девушка полностью обнажилась на крыльце библиотеки госуниверситета, пишет 56orb.ru.
На крыльце университетской библиотеки в Оренбурге сфотографировалась голая девушка. Фото: evgenynikonoff.com.
На крыльце университетской библиотеки в Оренбурге сфотографировалась голая девушка. Фото: evgenynikonoff.com.
По данным издания, ей грозит штраф в 500 рублей за непристойное поведение.
Ранее ее штрафовали на эту же сумму другая модель, позировавшая голой Никонову на набережной реки Урал. 21-летнюю девушку наказали за "обнаженку" в историческом месте, квалифицировав это действие как мелкое хулиганство.
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