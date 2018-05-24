На Урале хотят наказать девушку, сфотографировашуюся голой у библиотеки вуза

На крыльце университетской библиотеки в Оренбурге сфотографировалась голая девушка. Фото: evgenynikonoff.com. На крыльце университетской библиотеки в Оренбурге сфотографировалась голая девушка. Фото: evgenynikonoff.com.

По данным издания, ей грозит штраф в 500 рублей за непристойное поведение.

Ранее ее штрафовали на эту же сумму другая модель, позировавшая голой Никонову на набережной реки Урал. 21-летнюю девушку наказали за "обнаженку" в историческом месте, квалифицировав это действие как мелкое хулиганство.