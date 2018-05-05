Carmar выпустил "голые" джинсы для девушек за 10 тысяч рублей

Сегодня, 15:18.
Жизнь

Американский производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans с экстремальными вырезами, пишет lady.mail.ru.

Extreme cut out jeans.
Extreme cut out jeans. Фото: www.instagram.com.

Ноги в таких джинсах остаются полностью обнаженными, передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.

Джинсы изготовлены в Лос-Анджелесе из 100-процентного хлопка. Продукт доступен по цене 168 долларов (10 тыс. рублей).

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