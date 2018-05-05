Carmar выпустил "голые" джинсы для девушек за 10 тысяч рублей

Американский производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans с экстремальными вырезами, пишет lady.mail.ru.
Ноги в таких джинсах остаются полностью обнаженными, передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.
‘The Extreme Cut Out’ jeans!! The ‘Carmar’ jeans brand is taking the world by storm!! Those "extreme cut out" jeans leave so little to the imagination. The irony is; despite how little fabric they consist of, the jeans price is $168!! . . #denim #jeans #pants #extreme #cutout #carmar #brand #naked #weird #fashion #style #theworldisgoingcrazy #crazy #losangeles #nyc #egypt #dubai #mydubai #beirut #kuwait #lebanon #instagood #love #instadaily #photooftheday #photography #streetstyle #daretowear #tbt #ootd
Джинсы изготовлены в Лос-Анджелесе из 100-процентного хлопка. Продукт доступен по цене 168 долларов (10 тыс. рублей).
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