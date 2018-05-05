Carmar выпустил "голые" джинсы для девушек за 10 тысяч рублей

Ноги в таких джинсах остаются полностью обнаженными, передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.

Джинсы изготовлены в Лос-Анджелесе из 100-процентного хлопка. Продукт доступен по цене 168 долларов (10 тыс. рублей).