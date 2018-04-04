Лидер Турции в одежной рознице откроет магазин в Барнауле

Всего LC Waikiki хочет открыть в России 12 магазинов. В первом полугодии в Симферополе, Новосибирске, Тольятти, Москве. Во втором полугодии магазины откроются в Севастополе, Нижнем Новгороде, Барнауле, Магнитогорске и других городах. Также в планах у компании развивать он-лайн торговлю.

В Новосибирске турецкий магазин уже заработал в ТРЦ "Аура".

Издание FashionUnited считает, что на открытие каждого магазина потребуется около одного млн долларов.

Что за LC Waikiki

Это турецкая компания — один из лидеров по розничной торговле одеждой в мире. Сейчас она насчитывает почти 800 магазинов в 36 странах мира. В 2011 году компания стала лидером турецкой розничной торговли готовой одеждой.