Лидер Турции в одежной рознице откроет магазин в Барнауле

Компания LC Waikiki планирует открыть сеть магазинов одежды для всей семьи в России. Во втором полугодии торговая точка крупнейшего турецкого производителя одежды заработает и в Барнаула, пишет РИА Мода.
Всего LC Waikiki хочет открыть в России 12 магазинов. В первом полугодии в Симферополе, Новосибирске, Тольятти, Москве. Во втором полугодии магазины откроются в Севастополе, Нижнем Новгороде, Барнауле, Магнитогорске и других городах. Также в планах у компании развивать он-лайн торговлю.
В Новосибирске турецкий магазин уже заработал в ТРЦ "Аура".
Издание FashionUnited считает, что на открытие каждого магазина потребуется около одного млн долларов.
Что за LC Waikiki
Это турецкая компания — один из лидеров по розничной торговле одеждой в мире. Сейчас она насчитывает почти 800 магазинов в 36 странах мира. В 2011 году компания стала лидером турецкой розничной торговли готовой одеждой.
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