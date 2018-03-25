Названа дата открытия первого магазина дисконт-сети Familia в Барнауле

Первый магазин федеральной сети Familia откроется в ТРЦ "Европа" 31 марта, сообщает "Недвижимость. Алтай". ОБ этом заявил директор по развитию розничной торговли компании Familia Александр Гришак.
Формат магазина Familia — off-price. Это значит, что ритейлер продает товары с большой скидкой. На сайте компании сообщается, что Familia работает напрямую с производителями и закупает товар в крупных объемах.
В магазинах подобного формата можно найти цены, которые ниже оптовых или находятся на их уровне. Прибыль компания получает за счет оптимизации издержек: экономит на аренде, персонале (система самообслуживания), оформлении торгового пространства.
Основная часть товаров в магазинах — это импортированные излишки, несезонный товар и стоки.
Сейчас у сети четыре универмага в Тюмени, один в Сургуте и три в Новосибирске – в ТРЦ "Аура", в ТЦ Golden Park и ТК "Горский". В скором времени планируется запуск еще нескольких точек в торговых центрах Сибири. Компании интересны площади от 1 200 до 1 500 кв. м.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.