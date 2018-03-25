Названа дата открытия первого магазина дисконт-сети Familia в Барнауле

Формат магазина Familia — off-price. Это значит, что ритейлер продает товары с большой скидкой. На сайте компании сообщается, что Familia работает напрямую с производителями и закупает товар в крупных объемах.

В магазинах подобного формата можно найти цены, которые ниже оптовых или находятся на их уровне. Прибыль компания получает за счет оптимизации издержек: экономит на аренде, персонале (система самообслуживания), оформлении торгового пространства.

Основная часть товаров в магазинах — это импортированные излишки, несезонный товар и стоки.

Сейчас у сети четыре универмага в Тюмени, один в Сургуте и три в Новосибирске – в ТРЦ "Аура", в ТЦ Golden Park и ТК "Горский". В скором времени планируется запуск еще нескольких точек в торговых центрах Сибири. Компании интересны площади от 1 200 до 1 500 кв. м.