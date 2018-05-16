Бузова вслед за Волочковой сфотографировалась голой на Сейшелах

Теледива и певица Ольга Бузова решила пойти по стопам Анастасии Волочковой и выложила в Instagram фото в стиле ню, сделанное на Сейшельских островах.
Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Сходство со скандально известно балериной также отметили и подписчики Бузовой, писавшие в комментариях к этому снимку с обнаженной звездой едкие замечания: "Вторая Волочкова!", "Не хватает Волочковой с ее шпагатом", "Клеща не боишься?"
Напомним, что в апреле Анастасия Волочкова, отдыхавшая на Пхукете выложила в сеть снимок, где ее наготу слегка прикрывают кусты. А год назад на Мальдивах она позировала топлесс.
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