Бузова вслед за Волочковой сфотографировалась голой на Сейшелах

Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86. Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86. Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86. Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86. Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86. Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86. Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86.

Сходство со скандально известно балериной также отметили и подписчики Бузовой, писавшие в комментариях к этому снимку с обнаженной звездой едкие замечания: "Вторая Волочкова!", "Не хватает Волочковой с ее шпагатом", "Клеща не боишься?"

Напомним, что в апреле Анастасия Волочкова, отдыхавшая на Пхукете выложила в сеть снимок, где ее наготу слегка прикрывают кусты. А год назад на Мальдивах она позировала топлесс.