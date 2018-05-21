Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что спит полностью голой

Бывшая участница "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что предпочитает спать абсолютно голой. И показала в Instagram, как ей после этого бывает хорошо.
Анна Седокова,
певица:
— Как проснуться в хорошем настроении? Я тут прочитала один совет #спитебезодежды. Спите без одежды. Сон без пижамы имеет множество преимуществ...
...Я всегда говорила , что все наши проблемы из-за одежды.
Как проснуться в хорошем настроении? Я тут прочитала один совет 🧐 #спитебезодежды Спите без одежды. Сон без пижамы имеет множество преимуществ. Во-первых, он делает вас более свободным и раскрепощённым. Во-вторых, без одежды вы засыпаете быстрее. В-третьих, уровень кортизола остаётся в норме. Если же на вас пижама, температура тела может подняться, вместе с этим поднимется и количество гормона стресса. Это чревато тем, что уровень кортизола останется высоким даже после пробуждения, что повлечёт за собой плохое настроение, раздражительность и даже желание съесть что-то вредное! Я всегда говорила , что все наши проблемы из-за одежды 😝😝😝
Анна любит размещать в Instagram снимки, где она либо полностью обнажена, либо частично одета.
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