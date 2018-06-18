Барнаульскую УК оштрафовали на 700 тыс. рублей. Кто за это заплатит?

Жильцы семи домов в Барнауле (ул. Матросова, 5 и 13, ул. Микронной, 11, пр. Строителей, 4, 12 и 21, ул. Профинтерна, 31), которые обслуживает УК "Первая", отказались собирать деньги на поверку общедомовых счетчиков на воду, пояснил Андрей Петренко. Провели общее собрание и приняли решение: поверять не будет.

Счетчики, не прошедшие поверку в нужное время, к расчетам не пригодны. Потребление стали оплачивать по нормативам — так до недавнего времени было намного выгоднее.

Семь постановлений

Между тем "Росводоканал Барнаула" обратил внимание краевой госинспекции на эту историю. Жилнадзор усмотрел нарушения: решение общего собрания об отказе от поверки прямо противоречит федеральному закону № 261 "Об энергосбережении" и является основанием для привлечения УК к административной ответственности, сочли инспекторы.

Инспекция вынесла семь постановлений о привлечении УК "Первая" к административной ответственности (за несоблюдение требований энергетической эффективности). И семь предписаний на устранение нарушений. А мировой суд оштрафовал УК "Первая" в общей сложности на 700 тыс. рублей.

Арбитраж отменил

Андрей Петренко говорит, что решение мирового суда он уже оспаривает — жалоба в районный суд подана. Причем, пока шло рассмотрение дела в мировом суде, УК "Первая" обратилась еще и в арбитраж, где добилась признания постановления госинспекции о привлечении ее к "административке" незаконным. Арбитраж постановление отменил.

Андрей Петренко,

гендиректор УК "Первая":

— Мировой суд, не разбираясь в сути дела, вынес решение о том, что нас оштрафовать. Мы это решение обжаловали в районном суде и при рассмотрении дела приложим решение арбитражного суда, отменившего постановление инспекции.

Пойдем до конца

Такие штрафы должны оплачиваться из прибыли УК, пояснил altapress.ru Андрей Петренко. Но нередко УК платят их из тех денег, которые поступают по первой строчке квитанции — за текущий ремонт и содержание общего имущества. Признают это и общественники.

Светлана Разворотнева,

исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль" (из интервью "АиФ"):

— Проблема со штрафами есть. Госжилинспекции сейчас активизировали работу и рапортуют о том, сколько денег они добыли в бюджет. При этом даже сами представители ГЖИ иногда говорят, что понимают — по сути, за плохую работу управляющей компании они наказывают жильцов. Деньги-то идут из одного кармана. Вот и получается такой порочный круг.

Но Петренко уверен, что суд будет на стороне управляющей компании.

Андрей Петренко,

гендиректор УК "Первая":

— Жителям платить за это точно не придется. В судах мы пойдем до конца.

Сокращали убытки

История эта тянется с прошлого года, и касается она, разумеется, не только УК "Первая". Началась она с того, что краевое управление по тарифам в прошлом году утвердило новые, более низкие, чем раньше, нормативы на общедомовое потребление воды. Руководители УК отреагировали остро: "То, что сегодня нам выкатили, это смерть управляющим компаниям!"... "С 1 июля мы все сядем на задницу!".

Ведь если в общедомовое потребление воды в доме выше норматива, превышение УК обязаны оплачивать из своих денег. И чем ниже норматив, тем больше превышение.

Руководители УК прогнозировали массовые банкротства. К счастью, они не случились. Часть УК приспособились к новшеству просто: отказывались от ввода в эксплуатацию общедомовых счетчиков, у которых пришел срок поверки, и оплачивали ОДН по нормативу.

По оценке "Росводоканал Барнаул" на начало года, от счетчиков отказались примерно в 130 домах — это 5% жилфонда. Но теперь ситуация будет исправляться, считает Андрей Петренко. Управление по тарифам установило новые, более высокие нормативы на воду. И платить по счетчикам — как по индивидуальным, так и общедомовым — стало выгодно.