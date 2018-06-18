Барнаульскую УК оштрафовали на 700 тыс. рублей. Кто за это заплатит?

Сегодня, 07:18.
Потребитель

Мировой суд оштрафовал барнаульскую управляющую компанию "Первая" на 700 тыс. рублей за невыполнение предписания жилнадзора о вводе общедомовых счетчиков воды. Такие штрафы нередко оплачиваются за счет средств жильцов, поступающих в УК на текущее содержание и ремонт. Но руководитель УК "Первая" Андрей Петренко заверил: жильцам тратиться не придется.

Счетчики воды.
Счетчики воды. Фото: СС0.

Жильцы семи домов в Барнауле (ул. Матросова, 5 и 13, ул. Микронной, 11, пр. Строителей, 4, 12 и 21, ул. Профинтерна, 31), которые обслуживает УК "Первая", отказались собирать деньги на поверку общедомовых счетчиков на воду, пояснил Андрей Петренко. Провели общее собрание и приняли решение: поверять не будет.

Счетчики, не прошедшие поверку в нужное время, к расчетам не пригодны. Потребление стали оплачивать по нормативам — так до недавнего времени было намного выгоднее.

Семь постановлений

Между тем "Росводоканал Барнаула" обратил внимание краевой госинспекции на эту историю. Жилнадзор усмотрел нарушения: решение общего собрания об отказе от поверки прямо противоречит федеральному закону № 261 "Об энергосбережении" и является основанием для привлечения УК к административной ответственности, сочли инспекторы.

Госинспекция. Фото: altapress.ru.
Госинспекция. Фото: altapress.ru.

Инспекция вынесла семь постановлений о привлечении УК "Первая" к административной ответственности (за несоблюдение требований энергетической эффективности). И семь предписаний на устранение нарушений. А мировой суд оштрафовал УК "Первая" в общей сложности на 700 тыс. рублей.

Арбитраж отменил

Андрей Петренко говорит, что решение мирового суда он уже оспаривает — жалоба в районный суд подана. Причем, пока шло рассмотрение дела в мировом суде, УК "Первая" обратилась еще и в арбитраж, где добилась признания постановления госинспекции о привлечении ее к "административке" незаконным. Арбитраж постановление отменил.

Андрей Петренко,
гендиректор УК "Первая":

—  Мировой суд, не разбираясь в сути дела, вынес решение о том, что нас оштрафовать. Мы это решение обжаловали в районном суде и при рассмотрении дела приложим решение арбитражного суда, отменившего постановление инспекции.

Объявление на многоквартирном доме. Источник: facebook.com/groups/441583615858894.
Объявление на многоквартирном доме. Источник: facebook.com/groups/441583615858894

Пойдем до конца

Такие штрафы должны оплачиваться из прибыли УК, пояснил altapress.ru Андрей Петренко. Но нередко УК платят их из тех денег, которые поступают по первой строчке квитанции — за текущий ремонт и содержание общего имущества. Признают это и общественники.

Светлана Разворотнева,
исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль" (из интервью "АиФ"):

— Проблема со штрафами есть. Госжилинспекции сейчас активизировали работу и рапортуют о том, сколько денег они добыли в бюджет. При этом даже сами представители ГЖИ иногда говорят, что понимают — по сути, за плохую работу управляющей компании они наказывают жильцов. Деньги-то идут из одного кармана. Вот и получается такой порочный круг.

Но Петренко уверен, что суд будет на стороне управляющей компании.

Андрей Петренко,
гендиректор УК "Первая":

— Жителям платить за это точно не придется. В судах мы пойдем до конца.

Объявление на многоквартирном доме. Фото: altapress.ru.
Объявление на многоквартирном доме. Фото: altapress.ru.

Сокращали убытки

История эта тянется с прошлого года, и касается она, разумеется, не только УК "Первая". Началась она с того, что краевое управление по тарифам в прошлом году утвердило новые, более низкие, чем раньше, нормативы на общедомовое потребление воды. Руководители УК отреагировали остро: "То, что сегодня нам выкатили, это смерть управляющим компаниям!"... "С 1 июля мы все сядем на задницу!".

"С 1 июля мы все сядем на задницу"! Алтайские УК призывают отказаться от новшества по ОДН

Ведь если в общедомовое потребление воды в доме выше норматива, превышение УК обязаны оплачивать из своих денег. И чем ниже норматив, тем больше превышение.

Руководители УК прогнозировали массовые банкротства. К счастью, они не случились. Часть УК приспособились к новшеству просто: отказывались от ввода в эксплуатацию общедомовых счетчиков, у которых пришел срок поверки, и оплачивали ОДН по нормативу.

По оценке "Росводоканал Барнаул" на начало года, от счетчиков отказались примерно в 130 домах — это 5% жилфонда. Но теперь ситуация будет исправляться, считает Андрей Петренко. Управление по тарифам установило новые, более высокие нормативы на воду. И платить по счетчикам — как по индивидуальным, так и общедомовым — стало выгодно.

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