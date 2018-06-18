"Бирюзовая Катунь" начнет работать круглогодично

Сейчас общий объем инвестиций в турзону составляет, по словам Коршунова, около 700 млн рублей. К концу года сумма превысит 1 млрд, говорит он. Общая сумма заявленных вложений — около 8 млрд рублей.

Сейчас в "Бирюзовой Катуни" активное строительство ведут семь резидентов, включая тех, кто получил этот статус в конце 2016 года. В их числе, напомним, компания "Сфера леса" российского миллиардера Аркадия Ротенберга, "Катунь" барнаульского предпринимателя Евгения Ракшина, а также новосибирская "Актив Парк", которая уже управляет комплексом "Алтика".

К концу года уже к конкретным объектам подведут газ. Вместе с ним в комплексы придет тепло, это позволит работать им круглогодично. "Возможность работать зимой значительно изменит ситуацию", — говорит Коршунов.

Всего, сообщил он, резиденты освоили около половины территории турзоны.