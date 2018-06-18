"Бирюзовая Катунь" начнет работать круглогодично

К концу года объем частных инвестиций в турзону "Бирюзовую Катунь" превысит 1 млрд рублей, сообщил ее руководитель Виктор Коршунов. А с 2019 года территория начнет работать круглогодично.
Сейчас общий объем инвестиций в турзону составляет, по словам Коршунова, около 700 млн рублей. К концу года сумма превысит 1 млрд, говорит он. Общая сумма заявленных вложений — около 8 млрд рублей.
Сейчас в "Бирюзовой Катуни" активное строительство ведут семь резидентов, включая тех, кто получил этот статус в конце 2016 года. В их числе, напомним, компания "Сфера леса" российского миллиардера Аркадия Ротенберга, "Катунь" барнаульского предпринимателя Евгения Ракшина, а также новосибирская "Актив Парк", которая уже управляет комплексом "Алтика".
К концу года уже к конкретным объектам подведут газ. Вместе с ним в комплексы придет тепло, это позволит работать им круглогодично. "Возможность работать зимой значительно изменит ситуацию", — говорит Коршунов.
Всего, сообщил он, резиденты освоили около половины территории турзоны.
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