Один из инвесторов "Бирюзовой Катуни" стал фигурантом скандального доклада о "Газпроме"

Доклад о нефтегазовых компаниях России подготовили аналитики Sberbank CIB. В нем говорится, что главными выгодоприобретателями проектов "Газпрома" по строительству экспортных газопроводов в Китай ("Сила Сибири") и Европу ("Северный поток-2" и "Турецкий поток") являются не его акционеры, а подрядчики. В их числе — "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).



По расчетам экспертов инвестбанка, капвложения в эти проекты низкорентабельны.

"Мы обнаруживаем, что решения "Газпрома" становятся абсолютно понятными, если предположить, что компания управляется в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды", — говорится в отчете.

В частности, в докладе приводится пример газопровода "Сила Сибири", проект которого выбрали, отказавшись от альтернативного — "Алтай". При том, что "Сила Сибири" намного дороже: 55,4 млрд долларов против 10 млрд за "Алтай", отметили эксперты Sberbank CIB.



Генподрядчиком на строительстве "Силы Сибири" является компания "Стройгазмонтаж". Представитель Ротенберга сказал РБК, что его компания не является бенефициаром инвестпрограммы "Газпрома", так как построенный газопровод "Сила Сибири" останется в собственности "Газпрома" и именно он получит конечную выгоду от реализации инвестпроекта.

Тем временем "Стройгазмонтаж" является учредителем компании "Сфера леса" — одного из резидентов особой экономической турзоны "Бирюзовая Катунь" (заявку экспертный совет одобрил в конце 2016 года). Заявленный тогда объем инвестиций составлял 1,1 млрд рублей, и это крупнейший объем заявленных средств. Инвестор планирует построить крупный гостинично-развлекательный комплекс.