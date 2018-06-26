На Алтае мужчина жестоко избил беспомощную мать, пенсионерка скончалась

В Республике Алтай жителя села Онгудай осудили за жестокое избиение матери. От полученных травм женщина скончалась через два дня, сообщает СУ СКР региона.
Следствие и суд установили, что ночью 12 декабря 2017 года в одном из домов в селе Онгудай пьяный мужчина поссорился со своей 67-летней матерью. Женщина-инвалид находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать никакого сопротивления. Злоумышленник толкнул мать, она упала на пол. После этого мужчина несколько раз ударил потерпевшую руками.
Женщина получила закрытую травму грудной клетки, переломы ребер и другие повреждения. Через два дня она скончалась от полученных травм.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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