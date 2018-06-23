В супермаркете в Тюмени женщина избила кассира курицей до сотрясения мозга

В Тюмени покупательница супермаркета избила кассира замороженной курицей. Пострадавшая госпитализирована с сотрясением мозга. Информацию об этом публикует РИА Новости.
Инцидент произошел в магазине "Пятерочка". Покупательница была недовольна тем, что птица оказалась замороженной, а не охлажденной. На видео, снятом камерами наблюдения, видно, как женщина вместе с маленькой дочкой выкладывает на транспортер покупки из тележки.
После этого она набрасывается на сотрудницу магазина. Оттаскивать ее приходится охраннику и нескольким другим работникам супермаркета, причем сразу им это сделать не удалось. Ряд СМИ пишут, что покупательница была пьяной.
Свидетели инцидента утверждают, что жертва покупательницы написала заявление в полицию.
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