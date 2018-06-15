В Барнауле парень помог жене избить знакомую, а потом надругался над девушкой

По данным следствия, вечером в ноябре 2017 года 23-летняя жительница Барнаула встретила в одном из баров свою знакомую с мужем. Молодые люди выпивали вместе. Увидев у потерпевшей золотое кольцо, приятельница попросила отдать его. Получив отказ, она вывела девушку на улицу и стала избивать.

Позже к ней присоединился супруг, который впоследствии, угрожая ножом, совершил в отношении потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера, отмечают в ведомстве.

Обвиняемые забрали у девушки телефон и золотое кольцо и скрылись. Затем они уехали из города. Вскоре злоумышленников задержали.

Уголовное дело направили в суд.