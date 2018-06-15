В Барнауле парень помог жене избить знакомую, а потом надругался над девушкой

В Барнауле 24-летнего мужчину и его 26-летнюю жену будут судить за разбойное нападение на девушку, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, вечером в ноябре 2017 года 23-летняя жительница Барнаула встретила в одном из баров свою знакомую с мужем. Молодые люди выпивали вместе. Увидев у потерпевшей золотое кольцо, приятельница попросила отдать его. Получив отказ, она вывела девушку на улицу и стала избивать.
Позже к ней присоединился супруг, который впоследствии, угрожая ножом, совершил в отношении потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера, отмечают в ведомстве.
Обвиняемые забрали у девушки телефон и золотое кольцо и скрылись. Затем они уехали из города. Вскоре злоумышленников задержали.
Уголовное дело направили в суд.
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