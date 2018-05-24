Следователи рассказали подробности нападения на девушку в лифте в Барнауле

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 мая 26–летняя жительница Барнаула возвращалась с работы домой. В подъезде дома на нее напал неизвестный мужчина. Он попытался изнасиловать потерпевшую.

— Довести задуманное до конца подозреваемому не удалось по независящим от него обстоятельствам, — отмечают в ведомстве.

Altapress.ru писал, что подозреваемого задержали. Известно, что мужчине 32 года. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, 23 мая в Барнауле задержали мужчину, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Педофил напал на девочку на улице Южный проезд,51. Все произошло в 20 метрах от административного здания, в безлюдном месте, недалеко от путей.