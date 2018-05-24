Очевидцы: в Барнауле мужчина пытался в лифте изнасиловать девушку

По словам свидетелей ЧП, все произошло в доме на улице Ускова. По данным с камеры видеонаблюдения, девушка зашла в лифт около 3:20. С ней вместе ехал мужчина, который и набросился на потерпевшую. Очевидцы пишут, что злоумышленник силой вытащил девушку из лифта и попытался изнасиловать.

Подозреваемому около 30-35 лет, рост 180 см. Был одет в синюю куртку и брюки темного цвета. Предположительно, мужчина был пьян.

В СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. После этого примут процессуальное решение.

Напомним, недавно в Барнауле задержали мужчину, подозреваемого в педофилии.