В Барнауле задержали подозреваемого в нападении на девушку в лифте

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Сейчас полицейские проводят проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

По словам свидетелей, ЧП произошло в доме на улице Ускова. По данным с камеры видеонаблюдения, девушка зашла в лифт около 3:20. С ней вместе ехал мужчина, который набросился на потерпевшую.

Altapress.ru писал, что 23 мая в Барнауле задержали мужчину, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Педофил напал на девочку на улице Южный проезд,51. Все произошло в 20 метрах от административного здания, в безлюдном месте, недалеко от путей.