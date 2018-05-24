В Барнауле задержали подозреваемого в нападении на девушку в лифте

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на девушку в Барнауле, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. Напомним, по словам очевидцев, мужчина пытался изнасиловать потерпевшую.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Сейчас полицейские проводят проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.
По словам свидетелей, ЧП произошло в доме на улице Ускова. По данным с камеры видеонаблюдения, девушка зашла в лифт около 3:20. С ней вместе ехал мужчина, который набросился на потерпевшую.
Altapress.ru писал, что 23 мая в Барнауле задержали мужчину, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Педофил напал на девочку на улице Южный проезд,51. Все произошло в 20 метрах от административного здания, в безлюдном месте, недалеко от путей.
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