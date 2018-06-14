Обвиненный в домогательствах депутат впервые рассказал, куда целовал журналисток

Слуцкий рассказал в интервью изданию "Сноб", что никогда не приставал к журналисткам и никого из них не называл "зайчуткой".

"В моем лексиконе нет такого слова. Я мог сказать "зайчонок", — подчеркнул депутат. По его словам, он так называет всех девушек и женщин, к которым хорошо относится.

Народный избранник уточнил, что также никогда не "хватал за лобок" сотрудницу ВВС Фариду Рустамову.

"Никаких физических контактов с лобком или другими частями тела этой дамы у меня не было. Можете … считать это официальным заявлением", — заверил депутат.

Однако он допустил, что мог в знак внимания поцеловать журналистку: "Ну, в щечку целовал, может, я не помню".

Депутат считает, что обвинения в домогательствах являются частью кампании, у которой есть некий "режиссер". По словам Слуцкого, одной из его знакомых предлагали за полтора миллиона долларов подписаться под статьей, в которой говорилось, что парламентарий ее изнасиловал. Она отказалась. "Запрос со всеми скриншотами я отправил в компетентные органы", — добавил Слуцкий, пишет ura.ru.

Секс-скандал

Депутат стал участником скандала о домогательствах. О том, что Леонид Слуцкий весьма откровенно приставал к журналисткам, сначала сообщили в эфире телеканала "Дождь", а затем и в его новостной ленте. Сразу несколько журналисток федеральных СМИ выступили с обвинениями против него.

Ранее Владимир Жириновский (а Леонид Слуцкий — член фракции ЛДПР в Госдуме) сказал, что поговорит с депутатом, что не одобряет приставания и предположил, что Слуцкий, "возможно, хочет вызвать интерес журналистов к себе". Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил в микроблоге, что от имени фракции потребует лишить аккредитации в российском парламенте журналистов, причастных к публикации статьи о домогательствах Слуцкого. Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сказал, что знает Слуцкого как корректного человека, а заявление журналисток может потянуть на клевету.

7 июня во время прошедшей прямой линии президенту Владимиру Путину задали вопрос об этой истории. Глава государства ответил, что подобные претензии не должны становиться кампанией против кого-либо.