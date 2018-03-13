Журналист "Радио Свободы" обвинила режиссера Говорухина в домогательствах

"Встреча проходила в ресторане "Ехрем Хуща". Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения", — написала Комарова.

После этого, по словам журналиста, Говорухин стал шантажировать ее тем, что никакого интервью давать не будет. "Я в ответ заявила, что ему придется мне заплатить сейчас денег за потраченное на встречу с ним время и возместить гонорар за статью, иначе я сейчас выхожу с ресторана и будет скандал", — рассказала девушка.

В беседе с "Медузой" Станислав Говорухин заявил, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году. Однако на сайте чебоксарского издания "ProГород" есть его интервью, датированное 2 февраля 2012 года.

Ранее несколько журналисток сообщили о домогательствах со стороны другого депутата Госдумы — Леонида Слуцкого. Комиссия Госдумы по этике попросила его объяснить обвинения в домогательствах. Позже депутат, поздравляя женщин с 8 марта, попросил прощения у тех, кому "причинил переживания".

Справка

Станислав Говорухин снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов. Среди наиболее известных его режиссёрских работ в игровом кино: "Вертикаль" (1967), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "Десять негритят" (1987), "Ворошиловский стрелок" (1999), "Благословите женщину" (2003), "Пассажирка" (2009), "Weekend" (2013), "Конец прекрасной эпохи" (2015) и другие.