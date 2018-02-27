Оксана Пушкина намерена дополнить законодательство "сексуальными домогательствами"

Депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина намерена вписать в законодательство понятие сексуальных домогательств, заявила она РБК.
По мнению депутата, сейчас в России никак не регламентируется ответственность за сексуальные домогательства. Пушкина же обещает подготовить соответствующие поправки. Депутат затронула эту тему в связи со скандалом вокруг главы комитета по международным делам нижней палаты Леонида Слуцкого, которого в эфире телеканала "Дождь" обвинили в домогательствах.
"Если есть факты , доводите дело до конца. Это процветает в нашем обществе", — заявила депутат РБК. Она напомнила, что в Уголовном кодексе сексуальному насилию посвящено четыре статьи — "Изнасилование" (ст. 131 УК), "Насильственные действия сексуального характера" (ст. 132 УК), "Понуждение к действиям сексуального характера" (ст. 133 УК) и статья за педофилию (ст. 134 УК). "При этом никак не регламентируется ответственность за сексуальные домогательства , за харассмент, а ст. 133 вообще фактически не работает", — посетовала депутат. Пушкина добавила, что "чаще всего женщины в случаях сексуального домогательства молчат и в лучшем случае — увольняются с работы".
Депутат сообщила изданию, что продолжает доработку закона "про гендерное равенство в трудовых отношениях, где все, в том числе вопрос домогательств, будет четко прописано". Законопроект о равных правах женщин был внесен в январе 2003 года группой депутатов во главе с Вячеславом Володиным. Инициатива определяет основные направления государственной политики в сфере равноправия полов, а также предусматривает меры по предотвращению дискриминации по признаку пола. Документ был принят в первом чтении, но до второго пока так и не дошел, пишет znak.com.
В проекте закона, в частности, указывается, что "должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления, которые нарушили требования законодательства, касающиеся равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации, несут конституционную, административную, дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность в соответствии с законом".
Справка
22 февраля телеканал "Дождь" сообщил о якобы имевших место случаях сексуальных домогательств со стороны председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого к девушкам. О случаях домогательств телеканалу на условиях анонимности рассказали три работающие в Госдуме журналистки.
Слуцкий обвинения категорически опроверг, назвав их "бредом". В комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики пока не поступало заявления о домогательствах со стороны депутата Слуцкого, сообщил РБК председатель комиссии Отари Аршба. По его словам, вопрос проверки Слуцкого будет рассмотрен только в случае такого обращения.
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