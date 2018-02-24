Известного депутата Госдумы обвинили в сексуальных домогательствах

Леонида Слуцкого, депутата Госдумы и председателя ее комитета по международным делам, журналистки обвинили в сексуальных домогательствах. Сам он факты приставаний к дамам отрицает. А коллеги по фракции хотят лишить аккредитации в российском парламенте тех, кто причастен к написанию текста о домогательствах.
О том, что Леонид Слуцкий весьма откровенно приставал к журналисткам, сначала сообщили в эфире телеканала "Дождь", а затем и в его новостной ленте, пишет "Новая газета". Но, конечно, не только она: скандал разрастается. Одна из журналисток, в частности, рассказала, что депутат дотронулся ладонью до ее интимной части тела.
Интересна в этом смысле реакция на сообщение. Владимир Жириновский (а Леонид Слуцкий — член фракции ЛДПР в Госдуме) сказал, что поговорит с депутатом, что не одобряет приставания и предположил, что Слуцкий, "возможно, хочет вызвать интерес журналистов к себе".
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил в Твиттере, что от имени фракции потребует лишить аккредитации в российском парламенте журналистов, причастных к публикации статьи о домогательствах Слуцкого. Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сказал, что знает Слуцкого как корректного человека, а заявление журналисток может потянуть на клевету.
Сам Слуцкий на вопрос, домогался ли он журналисток, сначала ответил: "Пусть скажут мне. Забавно". А на уточняющий вопрос, подтверждает ли он факт приставаний, заявил: "Никогда. Не по этому делу".
"Ведомостям" он заявил, что ему "очень лестно, что для проекции Харви Вайнштейна в России выбрали мою скромную персону, но выбрали не совсем удачно". РБК депутат ответил: "Когда невозможно придраться по существу работы, появляются подобные провокации".
"Московскому комсомольцу" он заявления журналисток назвал поклепом. А в соцсети Facebook написал: "С деловой точки зрения ко мне придраться сложно, вот и выдумали "харассмент"".
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