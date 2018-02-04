Ума Турман рассказала об изнасиловании и домогательствах Харви Вайнштейна

Актриса Ума Турман выступила против кинопродюсера Харви Вайнштейна с обвинениями в домогательствах, пишет New York Times.
Актриса рассказала, что Вайнштейн впервые пытался приставать к ней после съемок фильма "Криминальное чтиво", продюсером которого он был. По словам Турман, во время их встречи в парижском отеле он оголился перед актрисой и пригласил ее в сауну, однако она ответила отказом.
Через некоторое время Вайнштейн и Турман встретились в гостинице в Лондоне. Актриса утверждает, что продюсер стал домогаться ее и пытался принудить к сексу. Турман заявила Вайнштейну, что расскажет о его действиях. А продюсер начал угрожать актрисе что уничтожит ее карьеру.
Представители Вайнштейна заявили, что продюсер никогда не угрожал Турман. Вайнштейн действительно флиртовал с ней, но "неправильно понял сигналы", которые, как ему казалось, исходили от актрисы, и "немедленно извинился" после инцидента в Лондоне.
Турман также рассказала изданию, что в 16 лет ее изнасиловал актер на 20 лет старше нее, с которым она познакомилась в клубе, пишет "Медуза".
В октябре 2017 года The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе известные актрисы.
После скандала вокруг Вайнштейна в США началась череда обвинений в домогательствах в адрес известных личностей. В приставаниях обвинили Кевина Спейси, Джеймса Франко, Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша-старшего, некоторых членов американского Конгресса.
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