Ума Турман рассказала об изнасиловании и домогательствах Харви Вайнштейна

Актриса рассказала, что Вайнштейн впервые пытался приставать к ней после съемок фильма "Криминальное чтиво", продюсером которого он был. По словам Турман, во время их встречи в парижском отеле он оголился перед актрисой и пригласил ее в сауну, однако она ответила отказом.

Через некоторое время Вайнштейн и Турман встретились в гостинице в Лондоне. Актриса утверждает, что продюсер стал домогаться ее и пытался принудить к сексу. Турман заявила Вайнштейну, что расскажет о его действиях. А продюсер начал угрожать актрисе что уничтожит ее карьеру.

Представители Вайнштейна заявили, что продюсер никогда не угрожал Турман. Вайнштейн действительно флиртовал с ней, но "неправильно понял сигналы", которые, как ему казалось, исходили от актрисы, и "немедленно извинился" после инцидента в Лондоне.

Турман также рассказала изданию, что в 16 лет ее изнасиловал актер на 20 лет старше нее, с которым она познакомилась в клубе, пишет "Медуза".

В октябре 2017 года The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе известные актрисы.

После скандала вокруг Вайнштейна в США началась череда обвинений в домогательствах в адрес известных личностей. В приставаниях обвинили Кевина Спейси, Джеймса Франко, Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша-старшего, некоторых членов американского Конгресса.