Депутат Госдумы обозвал журналистов слугами и грубо высказался о секс-скандале

Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин резко отреагировал на бойкот некоторых СМИ, который те объявили нижней палате парламента. Он назвал журналистов "слугами".
"Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью", — цитирует Сибагатуллина "Национальная служба новостей".
Он также дал совет журналисткам, которые опасаются сексуальных домогательств в Госдуме. "Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать", — сказал депутат.
Ранее сразу несколько федеральных СМИ приостановили взаимодействие с Госдумой — среди них "РБК", "Дождь", "Лента.ру" и "Эхо Москвы". Они не согласились с решением комиссии по этике, которая не нашла признаков домогательства депутата Леонида Слуцкого по отношению к журналисткам, пишет ura.ru.
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