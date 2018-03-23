Депутат Госдумы обозвал журналистов слугами и грубо высказался о секс-скандале

"Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью", — цитирует Сибагатуллина "Национальная служба новостей".

Он также дал совет журналисткам, которые опасаются сексуальных домогательств в Госдуме. "Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать", — сказал депутат.

Ранее сразу несколько федеральных СМИ приостановили взаимодействие с Госдумой — среди них "РБК", "Дождь", "Лента.ру" и "Эхо Москвы". Они не согласились с решением комиссии по этике, которая не нашла признаков домогательства депутата Леонида Слуцкого по отношению к журналисткам, пишет ura.ru.