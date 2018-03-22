Бойкот: СМИ убирают новости о депутате Госдумы, "герое" секс-скандалов

"Лента.ру" стала шестым изданием, объявившем о протестной акции в отношении Госдумы, комитета по этике и самого Слуцкого. Телеканал "Дождь" прекратил взаимодействие с Госдумой, издательский дом "Коммерсантъ" окончил сотрудничество со Слуцким в качестве ньюсмейкера и с думской комиссией по этике.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий игнорирует обвинения в сексуальных домогательствах. Отныне «Лента.ру» игнорирует существование депутата Слуцкого и присоединяется к устроенному нашими коллегами бойкоту. Все материалы о нем, не касающиеся обвинений в домогательствах, будут удалены. pic.twitter.com/OdsHCi05yZ — Лента.ру (@lentaruofficial) 21 марта 2018 г.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко призвал российские СМИ исключить депутата из информационной повестки до тех пор, пока тот не принесет свои извинения журналисткам. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что радиостанция воздержится от интервью со Слуцким до принесения извинений журналисткам.

Редакция медиахолдинга РБК отозвала своих журналистов от работы в Госдуме с 21 марта, но отметила, что продолжит освещать работу нижней палаты Федерального собрания.

Глава комиссии по этике Госдумы Отари Аршба заявил, что отзыв журналистов РБК из нижней палаты расценивается как попытка оказать давление, передает "Эхо Москвы". Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что решение РБК демонстрирует неправильное отношение к работникам СМИ со стороны государства.

В домогательствах Слуцкого обвинили сразу три журналистки кремлевского пула — корреспондент русской службы BBC Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, пишет znak.com.

Но рассматривая 21 марта этот случай, комиссия по этике признала, что у депутата нет "поведенческих нарушений".