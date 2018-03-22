Российский телеканал приостановил работу с Госдумой из-за отказа наказывать депутата

Эти решения СМИ были вызваны тем, что комиссии Госдумы по этике отказалась от разбора обвинений, поступивших в адрес депутата Слуцкого. 21 марта на заседании этой комиссии рассматривались жалобы продюсера Дождя Дарьи Жук и корреспондента Би-би-си Фариды Рустамовой о домогательствах со стороны депутата. По мнению "Коммерсанта", заседание превратилось "в суд над пострадавшими".

В издании заявили, что считают "разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости".

А в "Дожде" заявили, что редакция телеканала "прекращает взаимодействие с Госдумой до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок". Также "Дождь" настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах.

В свою очередь председатель комиссии Отари Аршба, сказал, что комиссия не нашла "нарушения Слуцким поведенческих норм". По его словам, "заявительницы озвучили претензии к коллеге Леониду Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента России, а также спустя значительное время". Изученные факты, отметил Аршба, "свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц".