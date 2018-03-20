Комиссия по этике Госдумы рассмотрит в дело о домогательствах депутата Слуцкого

В домогательствах Слуцкого обвинили сразу три журналистки кремлевского пула — корреспондент русской службы BBC Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. По словам Котрикадзе, семь лет назад Слуцкий "провел ее в свой кабинет, запер дверь, попытался прислонить ее к стене, трогать и целовать". Жук сообщила в эфире "Дождя", что осенью 2014 года народный избранник также пытался поцеловать ее против воли, вел себя "грубо и назойливо", в том числе ставил условием своего участия в программе совместный поход в ресторан.

Дарья Жук впоследствии официально направила свои обвинения в думскую комиссию по депутатской этике. Аршба тогда заявлял, что мнение оскорбленных девушек будут услышаны, но первоначально парламентарии намерены обсудить все со Слуцким.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что претензии в адрес Леонида Слуцкого проигнорированы не будут, но все должно решаться только в правовом поле. "Мы с вами живем в правовом государстве, у нас должна быть в основе презумпция невиновности, и она по законодательству есть", — пояснял он, добавив, что, если "кто хочет что-то сказать или поделиться воспоминаниями семилетней давности или другими ситуациями жизненными — готов выслушать, мимо проходить не будем, но у нас есть процедуры, в рамках которых эти вопросы рассматриваются. По-другому быть не должно, из этого надо исходить", пишет znak.com.

Изначально Слуцкий обвинения журналисток отрицал и называл их "бредом", считая, что все это часть кампании против него. Слуцкий также не исключал, что подаст иск в суд на всех, кто его обвиняет. Однако пока парламентарий так этого и не сделал.

Впоследствии журналист "Радио Свобода" Дарья Комарова рассказала, что ее домогался депутат Госдумы и режиссер Станислав Говорухин. По ее словам, Говорухин сделал ей непристойное предложение в 2012 году во время интервью в Чебоксарах, куда он приехал в рамках предвыборной кампании.