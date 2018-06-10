Толпа избила российского парапланериста в Грузии

9 июня в социальной сети Facebook опубликовали видео, на котором несколько десятков человек избивает российского парапланериста Федора Челышева. Его госпитализировали, сообщает РИА Новости.
Федор Челышев рассказал, что стал жертвой передела бизнеса. В Грузии он работал официально и возил туристов. По его словам, местные конкуренты потребовали платить за право работать. Челышев отказался.
"Это трасса международного значения, курорт, и на нем действует организованная преступность. Надеюсь, правительство Грузии разберется в этой ситуации", — добавил пострадавший.
В Грузии идет расследование по факту избиения российского парапланериста.
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