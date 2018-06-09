Тверского министра задержали по подозрению в поджоге автомобиля

"Рассмотрение ходатайства отложено на 72 часа, то есть до 11 июня, по заявлению прокурора для предоставления дополнительных данных для обоснования избрания меры пресечения в виде заключения под стражу Шафороста", — сообщил пресс-секретарь Чертановского районного суда Станислав Ежов.

До момент рассмотрения ходатайства продлен срок задержания Шафороста.

Шафороста задержали в Москве по подозрению в поджоге автомобиля. По версии следствия, Шафорост с тремя сообщниками совершил поджог 19 марта, причинив владельцу автомобиля ущерб на сумму более 1 млн рублей, пишет polit.ru.

В пресс-службе правительства Тверской области заявили, что задержание министра связано с его прежней работой за пределами региона.