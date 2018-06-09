Тверского министра задержали по подозрению в поджоге автомобиля

11 июня суд решит вопрос об аресте министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста. Рассмотрение ходатайства Следственного комитета отложено на 72 часа, сообщает ТАСС.
"Рассмотрение ходатайства отложено на 72 часа, то есть до 11 июня, по заявлению прокурора для предоставления дополнительных данных для обоснования избрания меры пресечения в виде заключения под стражу Шафороста", — сообщил пресс-секретарь Чертановского районного суда Станислав Ежов.
До момент рассмотрения ходатайства продлен срок задержания Шафороста.
Шафороста задержали в Москве по подозрению в поджоге автомобиля. По версии следствия, Шафорост с тремя сообщниками совершил поджог 19 марта, причинив владельцу автомобиля ущерб на сумму более 1 млн рублей, пишет polit.ru.
В пресс-службе правительства Тверской области заявили, что задержание министра связано с его прежней работой за пределами региона.
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