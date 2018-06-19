Барнаульцы ударили бутылкой, избили и обчистили случайного собутыльника

В Барнауле двух местных жителей обвиняют в разбойном нападении на мужчину, сообщает прокуратура Алтайского края.
Предварительно установили, что молодые люди выпивали в баре, где и познакомились с потерпевшим. Пьяный мужчина пошел домой, а новые друзья увязалась за ним.
На улице один из злоумышленников ударил потерпевшего бутылкой по голове. Он упал на землю и мужчину продолжили бить руками и ногами. Также из его карманов похитили деньги и ценности на 18 тысяч рублей.
Обвиняемые не признали свою вину. Им грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей и с ограничением свободы до 2 лет.
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