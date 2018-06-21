Сечина беспокоят цены на бензин

Повышение цен на бензин беспокоит главу "Роснефти" Игоря Сечина как автомобилиста. Об этом он сказал на годовом собрании акционеров компании в Красноярске, сообщает РБК.
"Меня тоже как автомобилиста она (цена) расстраивает, но если государство увеличивает акцизы на бензин, то при чем тут компании?", — заявил глава "Роснефти", отвечая на вопрос одного из акционеров.
Цены на бензин растут из-за повышения стоимости нефти на мировом рынке, увеличении затрат на транспорт и девальвации рубля, уверен Сечин.
"Переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя", — сказал он.
Рост цен на бензин начался в мае, тогда они повысились на 5,6% по сравнению с апрелем и на 7,2% с начала 2018 года. Для того чтобы остановить увеличение стоимости бензина в правительстве с 1 июня понизили акцизы на топливо.
В Независимом топливном союзе (НТС) 9 июня предупредили, что таких мер может быть недостаточно и до конца года стоимость литра бензина может составить 100 руб. Вице-премьер Дмитрий Козак в ответ назвал прогноз НТС "апокалиптическим".
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