Профсоюзы готовят в 30 городах акции против пенсионной реформы

Акции согласованы, в частности, в Архангельске, Астрахани, Кирове, Краснодаре, Липецке, Мурманске, Новосибирске, Ухте (Республика Коми), Хабаровске, Челябинске. Согласованные акции протеста уже прошли в семи городах.

22 июня в Барнауле на площади Свободы прошел пикет против повышения пенсионного возраста. Организатором акции выступил Алтайский краевой союз организаций профсоюзов.

16 июня правительство внесло Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин, пишет bfm.ru. Изменения планируется проводить поэтапно. Переходный период предполагается начать уже в следующем году.