Профсоюзы готовят в 30 городах акции против пенсионной реформы

Митинги и пикеты против изменений в пенсионном законодательстве согласованы с властями в 30 городах страны. Еще на 25 уведомлений получили отказ в согласовании уличных акций, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Конфедерацию труда.
Акции согласованы, в частности, в Архангельске, Астрахани, Кирове, Краснодаре, Липецке, Мурманске, Новосибирске, Ухте (Республика Коми), Хабаровске, Челябинске. Согласованные акции протеста уже прошли в семи городах.
22 июня в Барнауле на площади Свободы прошел пикет против повышения пенсионного возраста. Организатором акции выступил Алтайский краевой союз организаций профсоюзов.
16 июня правительство внесло Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин, пишет bfm.ru. Изменения планируется проводить поэтапно. Переходный период предполагается начать уже в следующем году.
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