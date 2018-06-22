"Мы не доживем!": барнаульцы вышли на пикет против повышения пенсионного возраста

Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Основной костяк собравшихся составили медики, педагоги, госслужащие и сотрудники промышленных предприятий. В основном это были люди в возрасте 45-50 лет, встречались также пенсионеры и молодежь. Пикетчики требовали сохранить пенсионный возраст прежним.

О чем еще говорили барнаульцы, пришедшие на митинг?

Елена,

сотрудница "Горэлектротранса", 54 года:

— Мне в следующем году на пенсию нужно было выходить. Я когда услышала, вообще в шоке была! Для меня этот год очень много значит. Зарплаты никакие, пенсии маленькие — как жить? Я посчитала: меня обманули примерно на 120 тысяч — просто из кармана взяли и все. Мы работаем на пенсии не от хорошей жизни, а чтобы копейку какую-то иметь, потому что зарплата 10 тысяч. И как работаем: все больные, всех тошнит, мы в обмороки падаем и на "скорой" уезжаем.

Галина,

продавец, 50 лет:

— Уже все болячки вылазят, то ли мы доживем до пенсии, то ли не доживем, а отчисления-то идут! Кому мы платим, кому мы деньги отдаем? Нас уже сейчас не очень рады видеть на рабочих местах, где работу искать на эти 8 лет?

Александр,

50 лет (сферу деятельности назвать отказался):

— У нас на работе есть люди, которым под 60 лет, они на глазах увядают. Невозможно смотреть! Вы на кладбище сходите, посмотрите — много людей дожили до пенсии? За последние несколько лет я похоронил нескольких друзей и знакомых в возрасте от 41 года до 63 лет. Мрут как мухи! Какие 65 лет? Работа где? У меня жена дома сидит, ей 49 лет. У нее выбор: или поломойкой идти за 8 тысяч, или по 12 часов пахать за 12 тысяч. Правильно, проще поднять пенсионный возраст, чем построить какую-нибудь фабрику и дать рабочие места.

Более молодые люди пришли бороться за свою будущую пенсию и за своих родителей. Самые возмущенные просили отправить правительство и Госдуму в отставку.

Ольга,

менеджер, 24 года:

— Пусть сначала рабочие места создадут! У нас тоже проблемы: пенсионеры сидят, работают, а для нас работы нет.

Марина,

сотрудник сферы дошкольного образования, 47 лет:

— Та зарплата, которую мы получаем, нам просто не позволяет доживать до такого возраста, который хотят установить. Мы не можем на 15 тысяч лечиться и отдыхать. Люди, которые этот закон принимают, такие деньги оставляют за чашку кофе, а мы на эту зарплату живем и платим ипотеки!

Елена,

воспитатель в детском саду, 44 года:

— Пенсионный возраст когда-то наступит, и желательно не тогда, когда я уже буду немощная. У меня папа в 50 лет умер, маме 70, слава богу, жива-здорова. А я, если в среднем посчитать, до пенсии вообще не доживу. Повышать пенсионный возраст еще лет 10 нельзя.

Под конец пикета некоторые стали просто выкрикивать из толпы свои требования: "Пусть прекратят две войны: в Сирии и Донбассе! Пусть продадут дворцы свои! А потом посмотрим, может и наскребутся деньги без повышения пенсионного возраста? Залезьте в свой карман, там пошарьте!"

Пикет продлился примерно час. Все прошло спокойно, без нарушений.