Рубцовчанам предложили "кормить мошек" на митинге против пенсионной реформы

Мэрия Рубцовска отказала городским коммунистам в проведении митинга против повышения пенсионного возраста на центральной площади. Власти с запозданием предложили альтернативную площадку — набережную им. Петрова. Но там полно мошек.
Заявку на проведение митинга 3 июля горком КПРФ подал 18 июня. Уже на следующий день администрация Рубцовска дала ответ: около памятника Ленина проводить акцию нельзя, так как это опасно. Документ на странице в "Фэйсбуке" разместила Вероника Лапина, зам первого секретаря крайкома по протестным действиям.
Из ответа администрации Рубцовска:
— В Связи с проводимыми работами по реконструкции площади им. В.И. Ленина, а также непосредственной близости <...> аварийного, разрушающегося здания по ул. Кулагина, 15 администрация города Рубцовска отказывает вам в проведении публичного мероприятия в форме митинга по указанному вами месту.
Коммунисты после такого ответа собирались писать жалобу в прокуратуру, поскольку им не предложили даже альтернативного варианта проведения акции, как того требует закон. Но вечером мэрия прислала вдогонку документ, где предложила КПРФ собраться на набережной.
Однако в КПРФ остались не довольны предложением. Во-первых, на площади, где якобы опасно, мэрия разрешила "Единой России" провести акцию 12 июня с использованием мототехники. Во-вторых, заявленные 500 человек вполне разместились бы на территории, где не ведется реконструкция, написали коммунисты мэру Дмитрию Фельдману. Наконец, в-третьих, набережная, считают в КПРФ, — крайне неудобное место.
Вероника Лапина,
заместитель первого секретаря крайкома КПРФ:
— Рекомендуемую площадку не видно: с одной стороны жилой дом, с другой кафе, с третьей река Алей. Кроме того, в Рубцовске период активности мошек. Они аллергичны, кусаются и летают в каких-то невероятных масштабах. У реки их полчища. Есть и дополнительный момент: в заявке на проведение мероприятия указана численность 500 человек. Гайд-парк на набережной это число не вмещает.
Власти Барнаула и Бийска пока не дали ответа коммунистам о проведении митингов в этих городах.
Пикет против повышения пенсионного возраста 22 июня проведут и краевые профсоюзы.
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