После реформы пенсии возрастут вдвое, заявил министр финансов

Главная цель пенсионной реформы - повысить жизненный уровень пенсионеров, увеличив размеры их пенсий. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов 20 июня в ходе правительственного часа в Совете Федерации, сообщает "Парламентская газета".
Правительство предлагает ежемесячно добавлять 1 тыс. рублей к пенсиям. В совокупности с их индексацией не меньше, чем на официальный уровень инфляции, среднестатистический размер пенсии возрастет более чем в два раза, сказал Силуанов.
К этому, подчеркнул он, обязывает и подписанная Россией Конвенция международной организации труда. Согласно ей размер пенсии не может быть ниже 40% от утраченного заработка.
Напомним, в Госдуму внесен проект закона о повышении пенсионного возраста для мужчин - с 60 до 65 лет, для женщин - с 55 до 63 лет. Инициатива вызвала бурное обсуждение и масштабные протесты по всей стране.
В Барнауле пикет против реформы 22 июня проведут профсоюзы, а коммунисты подали заявки на организацию митингов в Барнауле, Бийске и Рубцовске на 3 июля.
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